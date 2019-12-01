ماذا قال ثامر عناد عن مباراة الكويت ضد البحرين الحاسمة في ”خليجي 24″؟

يأمل ثامر عناد، مدرب الكويت، أن يبدأ فريقه المباريات بالقوة نفسها التي يلعب بها في الشوط الثاني مع استعداده لمواجهة حاسمة ضد البحرين في كأس الخليج لكرة القدم، غدًا الاثنين.

وتعرض المنتخب الكويتي لهزيمته الأولى في ست مباريات منذ تولي عناد المسؤولية خلفًا للكرواتي روميو يوزاك في سبتمبر أيلول عندما خسر 2-1 أمام عُمان أمس السبت، بعدما سجلت حاملة اللقب هدفين في الشوط الأول وأهدرت عدة فرص أيضًا لزيادة النتيجة، قبل أن تقلص الكويت الفارق بعد انتفاضة في الشوط الثاني.

ولدى الكويت، التي تحتاج للفوز على البحرين لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي، ثلاث نقاط بالتساوي مع السعودية التي هزمت البحرين 2-صفر.

وتتصدر عُمان المجموعة الثانية بأربع نقاط بينما يتذيل المنتخب البحريني الترتيب بنقطة واحدة.

وأبلغ عناد الصحفيين، اليوم الأحد: ”أعترف بأن بدايتنا في المباريات، حتى في (بطولة) غرب آسيا أو في تصفيات (كأس العالم)، لا نقدم المستوى المطلوب، وهذه مشكلة سنحاول أن نجد لها حلاًّ“.

وأضاف: ”في المباريات المقبلة ستشاهدون المنتخب الكويتي قويًا من بداية المباريات. مشكلتنا في بداية المباريات وجود أخطاء كثيرة، وهذه نقطة سلبية بالنسبة للمنتخب الكويتي“.

وتابع: ”كنت أتمنى أن (نلعب) في بداية المباراة مثلما (نلعب) في الشوط الثاني.. مباراة كبيرة“.

وعادت الكويت، التي فازت 3-1 على السعودية في مباراتها الأولى الأسبوع الماضي، للمنافسات الدولية في ديسمبر كانون الأول 2017، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف الذي فرضه في 2015، بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

وفي حين قلل عناد قبل البطولة من فرص الكويت في إحراز اللقب وتعزيز رقمها القياسي الذي يبلغ عشرة ألقاب في البطولة الإقليمية بسبب الابتعاد الطويل، فإنه هون من شأن تأثير الإيقاف على المنتخب الكويتي حاليًا.

وقال عناد: ”هذه أسطوانة خلصنا منها، نحن نسيناها. نعم هي مؤثرة لكن نحن قادرون على تجاوز هذا الوقت الذي توقفنا فيه.

”نمتلك لاعبين أصحاب مهارة وعندنا طاقة شبابية، وفي السنوات المقبلة ستشاهدون المنتخب الكويتي عائدًا للمنافسة“.