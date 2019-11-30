ثنائية المقبالي من ركلتي جزاء تقود منتخب عُمان للفوز على الكويت في ”خليجي 24“ (فيديو)

هز عبدالعزيز المقبالي الشباك مرتين من علامة الجزاء في الشوط الأول، ليقود عُمان حاملة اللقب للفوز 2-1 على الكويت في كأس الخليج لكرة القدم، اليوم السبت.
وافتتح المقبالي التسجيل في الدقيقة 16 بعد أن احتاج الحكم القطري خميس المري إلى استشارة حكم الفيديو المساعد ليحتسب ركلة جزاء، ثم ضاعف المهاجم النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 32، بعد سقوطه داخل المنطقة عقب مخالفة من الحارس حميد القلاف.
فيديو : هدف منتخب #عمان يتقدم 1 – 0 منتخب #الكويت عبر عبدالعزيز المقبالي د16 .. #خليجي24 #الكويت_عمان #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/OfrtDrYvln
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وقلص يوسف ناصر الفارق للمنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس الخليج بعشرة ألقاب، في الدقيقة 78 لكن عُمان صمدت لتحقق انتصارها الأول في البطولة المقامة في قطر.
فيديو : هدف منتخب #عمان يتقدم 2 – 0 منتخب #الكويت عبر عبدالعزيز المقبالي د32 .. #خليجي24 #الكويت_عمان #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/YfDct8lQMT
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وتملك عُمان أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية تليها الكويت برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها 3-1 على السعودية في مباراتها الأولى.
وتلتقي السعودية مع البحرين في المباراة الأخرى بالمجموعة في وقت لاحق اليوم السبت.
فيديو : هدف #منتخب_الكويت يقلص النتيجة 1 – 2 #منتخب_عمان عبر يوسف ناصر د79 .. #خليجي24 #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/GxRniTJlRD
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019