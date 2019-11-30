ثنائية المقبالي من ركلتي جزاء تقود منتخب عُمان للفوز على الكويت في ”خليجي 24“ (فيديو)

هز عبدالعزيز المقبالي الشباك مرتين من علامة الجزاء في الشوط الأول، ليقود عُمان حاملة اللقب للفوز 2-1 على الكويت في كأس الخليج لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح المقبالي التسجيل في الدقيقة 16 بعد أن احتاج الحكم القطري خميس المري إلى استشارة حكم الفيديو المساعد ليحتسب ركلة جزاء، ثم ضاعف المهاجم النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 32، بعد سقوطه داخل المنطقة عقب مخالفة من الحارس حميد القلاف.

وقلص يوسف ناصر الفارق للمنتخب الكويتي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس الخليج بعشرة ألقاب، في الدقيقة 78 لكن عُمان صمدت لتحقق انتصارها الأول في البطولة المقامة في قطر.

وتملك عُمان أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية تليها الكويت برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها 3-1 على السعودية في مباراتها الأولى.

وتلتقي السعودية مع البحرين في المباراة الأخرى بالمجموعة في وقت لاحق اليوم السبت.