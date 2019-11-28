كاتانيتش مدرب منتخب العراق ينتظر الكثير من لاعبيه

لا يزال سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق ينتظر الكثير من لاعبي فريقه رغم تحقيق فوز مفاجئ 2/1 على قطر، بطلة آسيا، أمام جماهيرها في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم بتشكيلة أغلبها من الشباب.

وأبلغ المدرب السلوفيني الصحفيين، اليوم الخميس، مع استعداد العراق لمواجهة الإمارات في ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى في البطولة المقامة في الدوحة، غدًا الجمعة: ”قلت سابقًا إنني أتوقع الكثير من فريقي… أتمنى أن تكون رسالتي وصلت للاعبين لأنه بكل أمانة في أول 15-20 دقيقة (أمام قطر) واجهنا العديد من الصعوبات، المنتخب القطري كان الأفضل وصنع العديد من الفرص ولم يسجل لحسن الحظ“.

وتعين على كاتانيتش، الذي تولى المسؤولية في 2018، إشراك تشكيلة تضم العديد من اللاعبين الشبان ضد قطر، يوم الثلاثاء، في ظل غياب اللاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية؛ بسبب عدم إدراج البطولة ضمن أجندة الاتحاد الدولي (الفيفا)، بينما أبقى المدرب السلوفيني على 8 من لاعبي الشرطة بين البدلاء لمشاركتهم في مباراة بكأس العرب للأندية الأبطال في بداية الأسبوع.

وأضاف كاتانيتش الذي قاد العراق لتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 بدون هزيمة في 5 مباريات، بما في ذلك الفوز على إيران قبل أسبوعين في الأردن: ”علينا أن نؤدي بشكل أفضل وأن يكون مستوانا أكثر ثباتًا وأن نحتفظ بالكرة لفترات أطول“.

وواصل: ”أقدامنا لا تزال على الأرض. لدينا 3 نقاط وغدًا مباراة صعبة أخرى ويعرف اللاعبون ذلك وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا، لا شيء أكثر من ذلك“.

وأكد مدرب العراق أن ما يهمه الآن هو إعطاء الفرصة لجميع لاعبيه واستغلال كأس الخليج لرؤيتهم على أرض الملعب.

وخاض محمد قاسم ماجد صاحب هدفي العراق ضد قطر مباراته الدولية الأولى، في يونيو حزيران الماضي فقط.

وقال كاتانيتش، الذي سبق له تدريب الإمارات ومنتخب بلاده سلوفينيا: ”سأقول مجددًا، أستخدم هذه البطولة لرؤية جميع اللاعبين ولا يهم إن فزنا أو خسرنا، المهم بالنسبة لي إعطاء الفرصة. لماذا نستدعي اللاعبين للمنتخب الوطني إذا لم نمنحهم فرصة اللعب؟ هذه مناسبة جيدة لهم“.

وأردف: ”على اللاعبين أن يؤدوا بشكل أفضل… لن أكون سعيدًا حتى نصل إلى هدفنا، ولن أقول لكم ما هو الهدف، هذا شيء بيني وبين اللاعبين وطاقمي التدريبي“.

وأضاف: ”لكني سأكون سعيدًا إذا لعبوا بشكل أفضل في مباراة الغد. نحن بحاجة لأداء أفضل بالتأكيد“.