رسميًّا.. العراق يستضيف خليجي 25

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم إقامة بطولة النسخة المقبلة من كأس الخليج (خليجي 24)، في مدينة البصرة في العراق.

وقال الاتحاد الخليجي عبر حسابه في موقع ”تويتر“ :“بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج“.

بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج???????????? pic.twitter.com/eLzFaObSYp — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 28, 2019

وأعلن جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي في مؤتمر صحفي قبول ملف العراق مبدئيًا قائلًا: ”تم قبول ملف العراق مبدئيًا لاستضافة النسخة القادمة من البطولة وسُيقر ذلك رسميًا بعد استيفاء المعايير اللازمة“.

واضاف ”ملف العراق حصل على دعم كافة الأعضاء في الاتحاد الخليجي. فضّل كافة الأعضاء عدم التقدم بأي ملف دعمًا للعراق ومنحه الفرصة الكاملة للحصول على حق استضافة خليجي 25“.

وأردف“ ملف العراق مكتمل بنسبة من 70 إلى 80% وسيتم استكمال ما ينقصه. حضرت بطولة الصداقة ورأيت أن العراق يتمتع بالمقومات الرئيسية التي تمكنه من استضافة بطولة ناجحة“.

وبدا الرميحي متفائلًا باستضافة العراق لخليجي 25 بعد غياب البطولة عن أراضيه نحو 40 عامًا.

وخاض منتخب العراق مباراته أمام البحرين في تصفيات كأس العالم 2022، في العاصمة الأردنية عمّان، بعد تجديد عقوبة منعه من اللعب على أرضه، وسيخوض مواجهة الإمارات كذلك خارج أرضه.

ويشارك منتخب العراق في النسخة الحالية من كأس الخليج ضمن المجموعة الأولى التي تضمن الإمارات وقطر واليمن، واستعل مشواره بالفوز 2/1 على قطر.

يشار إلى أن منتخب العراق أحرز الميدالية الذهبية في بطولة كأس الخليج 3 مرات، أعوام 1979، و11984، و1988.