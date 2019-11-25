الشرطة العراقي يتأهل لربع نهائي كأس محمد السادس (فيديو)

فاز الشرطة العراقي 5/0 على نواذيبو الموريتاني بعد أن سجل أمجد عطوان ثلاثية، ليتأهل بسهولة إلى دور الـ8 بكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وتفوق الشرطة 1/0 ذهابًا في نواكشوط ليتأهل بنتيجة إجمالية 6/0 بعد فوزه الكبير اليوم في قطر.

افتتح عطوان التسجيل مبكرًا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة، وضاعف نبيل صباح التقدم عقب انفراد بالحارس بعد 4 دقائق.

وأكمل عطوان ثلاثية شخصية بعد أن هز الشباك مرتين قبل انتهاء الشوط الأول بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء في غياب الرقابة، بينما اختتم صباح الخماسية في الشوط الثاني.

ولحق الشرطة بالاتحاد السكندري المصري والرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي المغربيين والشباب والاتحاد السعوديين في دور الـ8.