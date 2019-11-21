استبعاد عبدالله يوسف.. كشف قائمة منتخب البحرين لخليجي 24 (صورة)

أعلن المدرب البرتغالي هيليوا سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي تقام في قطر، في الفترة من 26 نوفمبر و8 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب البحرين 23 لاعبًا، هم:

سيد محمد جعفر، وليد الحيام، إسماعيل عبداللطيف، محمد الحردان، وتياغو (المحرق)، السيد شبر العلوي وسيد رضا عيسى وعلي حرم والسيد مهدي باقر ومحمد جاسم وكميل الأسود (الرفاع)، وعلي مدن (النجمة)، وأحمد نبيل (المنامة)، وعبدالله الهزاع ومحمد الرميحي (الرفاع الشرقي)، وأحمد بوغمار وراشد الحوطي ومحمد عبدالوهاب وعبدالوهاب المالود (الحد)، وجاسم الشيخ ومهدي حميدان (الأهلي) وحمد الدوسري (الحالة) وسيد ضياء سعيد (النصر الكويتي).

ولم يتم اختيار عبدالله يوسف لاعب سلافيا براغ التشيكي لقائمة المدرب البرتغالي.

ويلعب المنتخب البحريني في كأس الخليج ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السعودية وعمان والكويت، حيث سيفتتح مبارياته يوم الأربعاء 27 نوفمبر بلقاء عمان.

ولم يحقق منتخب البحرين لقب كأس الخليج من قبل، وأحرز الميدالية الفضية 4 مرات، آخرها في نسخة العام 2003، في حين نال الميدالية البرونزية 5 مرات، آخرها نسخة العام 2007.

View this post on Instagram . قائمة المنتخب الوطني الأول لخليجي ٢٤ A post shared by Bahrain Football Association (@bahrainfa) on Nov 21, 2019 at 2:49am PST

التعادل مع العراق

واكتفى منتخبا البحرين والعراق بالتعادل دون أهداف، الثلاثاء، ليفقد الفريقان نقاطًا ثمينة في الصراع المشتعل بالمجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ولم يصنع الفريقان العديد من الفرص الحقيقية في المباراة التي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، بعد أداء شابه الحذر عقب فوز كل منهما على إيران المرشحة الأقوى لصدارة المجموعة.

ودبت الحياة بالمباراة في الدقيقة 85، عندما قابل علاء عباس تمريرة عرضية منخفضة من داخل المنطقة بتسديدة ارتدت من القائم في أبرز فرص المنتخب العراقي في اللقاء.

ويتصدر العراق المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات مقابل 9 نقاط للبحرين، بينما تأتي إيران في المركز الثالث ولديها 6 نقاط، لكن من 4 مباريات فقط.

وتحتل منتخب هونغ كونغ المركز الرابع بـ5 نقاط، بعدما انتصر 2/0 على كمبوديا متذيلة الترتيب، لتحقق فوزها الأول في التصفيات.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.