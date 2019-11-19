أشرف الكاردينال يتراجع ويلغي قرار منع ”الألتراس“ من دخول ملعب الهلال السوداني

وأفاد أن القرار جاء بناءً على اتصالات من كبار قادة نادي الهلال السوداني ودرءًا للفتنة التي يمكن أن تحدث.

وقال الكاردينال، إن الوقت الآن للتكاتف والتعاضد لا سيما أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في البطولة المحلية وكذلك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وشدد الكاردينال المتواجد خارج البلاد، على أهمية ترك الخلافات في الوقت الراهن، حتى يتوفر مناخ ملائم للهلال الذي أكد أن أبوابه ستظل مفتوحة للجميع.

وأمر الكاردينال في وقت سابق من اليوم، الشرطة السودانية بتطويق إستاد نادي الهلال ومنع الألتراس من بروفة القمة ضد المريخ.

وتداول جمهور نادي الهلال السوداني على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا لتواجد الشرطة حول إستاد الفريق لمنع الألتراس من القيام ببروفة القمة أمام المريخ، في اللقاء الذي سيقام، السبت المقبل.

بأمر من رئيس نادي الهلال اشرف الكاردينال الشرطة تطوق استاد الهلال وتمنع الالتراس من بروفة القمة#كلنا_التراس pic.twitter.com/yM7D1909Za — سودان سبورت 56 (@SUDANSPORT56) November 19, 2019

وجاء هذا التصرف من رئيس النادي أشرف الكاردينال، بعدما أعلن نادي الهلال السوداني الحرب على ”الألتراس“؛ بعد أن أصدر قرارًا قضى بمنع المجموعة من دخول ملعب الهلال؛ على خلفية ما بدر منها خلال حفل تكريمه مؤخرًا.

وكان الألتراس قد ردد هتافات تطالب برحيل الكاردينال، وظلت الهتافات طوال فترة الكلمة التي ألقاها في الحفل.. واضطرت فضائية الهلال وقناة النيل الأزرق لقطع الصوت بسبب وضوح الهتافات.

وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في الخرطوم قد استدعت الكاردينال؛ وذلك للرد على بلاغين بخصوص تجاوزات في ميزانية نادي الهلال.

ومؤخرًا، تراجعت شعبية الكاردينال وسط الجماهير ونشطت معارضته بوضوح؛ وذلك بسبب فشله في إدارة الفريق الأول لكرة القدم، حسبما ذكرت تقارير سودانية.

وتترقب جماهير كرة القدم السودانية، لقاء العملاقين المريخ والهلال في ديربي الكرة السودانية، وذلك في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري السوداني للموسم الجاري، في اللقاء الذي يعتبر من أقدم الديربيات في الوطن العربي والقارة الأفريقية، والديربي الأكثر زخمًا وإثارة في السودان، عطفًا على جماهيرية الناديين الكبيرة.

ويتربع الناديان على عرش كرة القدم السودانية، بسيطرتهما الكاملة على بطولة الدوري الممتاز السوداني، منذ انطلاقتها سنة 1996، إذ لم يسبق لأي نادٍ غير الهلال والمريخ تحقيق لقب البطولة، بعدما توج المريخ بالدوري تسع مرات، فيما حصد الهلال اللقب 14 مرة.