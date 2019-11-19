الأردن يسحق تايوان بخماسية نظيفة في تصفيات كأس العالم (فيديو)

حقق الأردن فوزًا ساحقًا على تايوان 5-صفر في عمان اليوم الثلاثاء، ليتعافى سريعًا من خسارته أمام أستراليا الأسبوع الماضي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبدأ المنتخب الأردني بقوة وافتتح التسجيل بعد أربع دقائق عن طريق بهاء فيصل، قبل أن يضاعف أحمد عرسان النتيجة في الدقيقة 25.

وجعل يزن العرب النتيجة 3-صفر قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول ثم أضاف حمزة الدردور هدفًا رابعًا في الدقيقة 62.

واختتم فيصل الخماسية في الدقيقة 75 ليرفع المنتخب الأردني، الذي خسر 1-صفر على أرضه أمام أستراليا يوم الخميس الماضي، رصيده إلى عشر نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

وتحتل الكويت المركز الثاني بعشر نقاط أيضا لكن تتفوق في رصيد الأهداف على الأردن، بينما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 12 نقطة بعدما حققت علامة النجاح الكاملة في مبارياتها الأربع.

ويحل الأردن ضيفًا على الكويت في مباراته التالية في مارس/ آذار.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.