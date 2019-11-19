التعادل السلبي يحسم مباراة العراق والبحرين في تصفيات كأس العالم

اكتفى العراق والبحرين بالتعادل بدون أهداف، اليوم الثلاثاء، ليفقد الفريقان نقاطًا ثمينة في الصراع المشتعل بالمجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ولم يصنع الفريقان، اللذان يستعدان للمشاركة في كأس الخليج (خليجي 24) الأسبوع المقبل في قطر، العديد من الفرص الحقيقية في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، بعد أداء شابه الحذر عقب فوز كل منهما على إيران المرشحة الأقوى لصدارة المجموعة.

ودبت الحياة بالمباراة في الدقيقة 85، عندما قابل علاء عباس تمريرة عرضية منخفضة من داخل المنطقة بتسديدة ارتدت من القائم في أبرز فرص المنتخب العراقي في اللقاء.

ويتصدر العراق المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات مقابل تسع نقاط للبحرين، بينما تأتي إيران في المركز الثالث ولديها ست نقاط، لكن من أربع مباريات فقط، وتستضيف العراق والبحرين في طهران، في يونيو حزيران من العام المقبل.

وتحتل هونج كونج المركز الرابع بخمس نقاط، بعدما انتصرت 2-صفر على كمبوديا متذيلة الترتيب، لتحقق فوزها الأول في التصفيات، اليوم الثلاثاء.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.