سوريا تواصل مسيرة مثالية في تصفيات كأس العالم بالفوز على الفلبين (فيديو)

واصلت سوريا مسيرتها المثالية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد الفوز 1-صفر على الفلبين في دبي، اليوم الثلاثاء.

وحققت سوريا، التي لم تتأهل لكأس العالم من قبل وخسرت في الملحق أمام استراليا في تصفيات نسخة 2018، علامة النجاح الكاملة وجمعت 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية في المجموعة الأولى.

سجل ورد سلامة هدف اللقاء الوحيد بعد تنفيذ سريع لركلة حرة، حيث مرر أسامة أومري الكرة إلى سلامة الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة ثم سكنت الشباك في الدقيقة 23.

وتوقف رصيد الفلبين عند سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الصين التي تستضيف جزر المالديف غدًا الأربعاء.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.