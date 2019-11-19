بأمر من أشرف الكاردينال.. الشرطة تطوق استاد نادي الهلال السوداني وتمنع الألتراس من بروفة القمة ضد المريخ

تداول جمهور نادي الهلال السوداني صورًا لتواجد الشرطة حول استاد الفريق لمنع الألتراس من القيام ببروفة القمة أمام المريخ، في اللقاء الذي سيقام، السبت المقبل.

وجاء هذا التصرف من رئيس النادي أشرف الكاردينال، بعدما أعلن نادي الهلال السوداني الحرب على ”الألتراس“؛ بعد أن أصدر قرارًا قضى بمنع المجموعة من دخول ملعب الهلال؛ على خلفية ما بدر منها خلال حفل تكريمه مؤخرًا.

وكان الألتراس قد ردد هتافات تطالب برحيل الكاردينال، وظلت الهتافات طوال فترة الكلمة التي ألقاها في الحفل.. واضطرت فضائية الهلال وقناة النيل الأزرق لقطع الصوت بسبب وضوح الهتافات.

وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم، استدعت الكاردينال؛ وذلك للرد على بلاغين بخصوص تجاوزات في ميزانية نادي الهلال.

ومؤخرًا، تراجعت شعبية الكاردينال وسط الجماهير ونشطت معارضته بوضوح؛ وذلك بسبب فشله في إدارة الفريق الأول لكرة القدم، حسبما ذكرت تقارير سودانية.

بأمر من رئيس نادي الهلال اشرف الكاردينال الشرطة تطوق استاد الهلال وتمنع الالتراس من بروفة القمة#كلنا_التراس pic.twitter.com/yM7D1909Za — سودان سبورت 56 (@SUDANSPORT56) November 19, 2019

وقرر مجلس إدارة الهلال، حسبما ذكرت صحيفة كفرووتر السودانية، أن الهلال ممثلًا في المجلس أصدر قرارًا بحرمان ألتراس الهلال من دخول استاد النادي؛ وذلك على خلفية أحداث تكريم الكاردينال بعد الهجوم اللفظي على رئيس النادي أمام جمع من الشخصيات التي تواجدت في الاحتفالية.

واعترض محمد عثمان الكوارتي رئيس تنظيم فجر الغد الهلالي الخاص بدعم الهلال بالسودان، على قرار منع الجماهير من حضور الاحتفالية، وأكد عبر صفحته الرسمية ”فيسبوك“، أن قرار منع الألتراس غير مدروس ويشكل عبئًا على مجلس الهلال، وسيتم اللجوء للقانون في هذه الجزئية من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

وقرّر الاتحاد السوداني لكرة القدم رسميًا، نقل المواجهة المنتظرة بين المريخ والهلال إلى ملعب الخرطوم بدلًا من استاد المريخ، في ما يعرف بـ ”ديربي أم درمان“، وذلك في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري السوداني للموسم الجاري.

وجاء قرار الاتحاد السوداني بناءً على طلب المريخ نقل اللقاء خارج ملعبه وبالتحديد إلى ملعب الخرطوم؛ بسبب عدم جاهزية أرضية ميدانه، التي تخضع لأعمال صيانة.

وخاطب مجلس إدارة نادي المريخ، الاتحاد السوداني لكرة القدم، طالبًا تحويل مباراته أمام الهلال يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ضمن الدوري الممتاز السوداني من ملعبه إلى ملعب الخرطوم؛ وذلك نسبة لسوء أرضية ملعب المريخ وعدم صلاحيته، وأكد المريخ أن الإصلاحات الجارية لن تكتمل بحلول موعد المباراة.

وتترقب جماهير كرة القدم السودانية، لقاء العملاقين المريخ والهلال في ديربي الكرة السودانية، وذلك في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري السوداني للموسم الجاري، في اللقاء الذي يعتبر من أقدم الديربيات في الوطن العربي والقارة الأفريقية، والديربي الأكثر زخمًا وإثارة في السودان، عطفًا على جماهيرية الناديين الكبيرة.

ويتربع الناديان على عرش كرة القدم السودانية، بسيطرتهما الكاملة على بطولة الدوري الممتاز السوداني، منذ انطلاقتها سنة 1996، إذ لم يسبق لأي نادٍ غير الهلال والمريخ تحقيق لقب البطولة، بعدما توج المريخ بالدوري تسع مرات، فيما حصد الهلال اللقب 14 مرة.