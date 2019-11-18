العراق وسوريا يتطلعان لمواصلة الانتصارات في تصفيات كأس العالم 2022

يتطلع العراق وسوريا للابتعاد بصدارة مجموعتيهما في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 مع انطلاق جولة جديدة من المباريات، غدًا الثلاثاء، بينما تسعى الكويت لمواصلة صحوتها عندما تواجه نيبال.

ويخوض العراق مواجهة صعبة أمام البحرين في دبي بعد انتصار ثمين في الدقائق الأخيرة على إيران يوم الخميس الماضي وضعه في صدارة المجموعة الثالثة.

لكن مدربه السلوفيني سريتشكو كاتانيتش حذر فريقه من التراخي بعدما حقق ثلاثة انتصارات في مبارياته الأربع بالتصفيات عقب تعادله في الجولة الافتتاحية خارج ملعبه مع البحرين في سبتمبر أيلول.

وقال كاتانيتش بعد الفوز على إيران: ”يجب أن نركز على المباراة التالية ضد البحرين. لا يجب أن نسعد بالفوز في هذه المباراة (ضد إيران) لكن يجب أن نحتفل عندما نتأهل من هذه المجموعة.

”لا زلنا في منتصف التصفيات ويجب أن نلقي نظرة عامة على المجموعة وألا نتوقف لأننا فزنا على إيران“.

وأضاف: ”يجب أن نركز على مبارياتنا المقبلة لأن هناك أربع مباريات متبقية والأمور قد تتغير“.

واكتفت البحرين بتعادل مخيب للآمال بدون أهداف خارج ملعبها مع هونغ كونغ، يوم الخميس الماضي، لتهدر فرصة قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للمرحلة الأخيرة في التصفيات.

لكن لاعب الوسط المهاجم كميل الأسود حث زملاءه على نسيان نتيجة مباراة هونغ كونغ والتركيز على مواجهة العراق.

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الأسود قوله: ”ندرك أنها ستكون مباراة صعبة لأن العراق سيدخل اللقاء بعدما حقق فوزًا مهمًّا على إيران“.

وأضاف الأسود -في إشارة لأداء المنتخب البحريني ضد هونغ كونغ، حيث سيطر على الكرة أغلب الوقت لكنه افتقد الإبداع في الثلث الأخير وأحبطته اللمسة الأخيرة السيئة في الفرص التي أتيحت له ”لا نشعر بالرضا عن التعادل خاصة بعدما صنعنا العديد من الفرص.

”قدمنا أداءً جيدًا وسيطرنا على المباراة لكن فشلنا في التسجيل“.

ويتصدر العراق المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط بفارق نقطتين عن البحرين، بينما تحتل إيران المركز الثالث ولديها ست نقاط بعد هزيمتين متتاليتين أمام البحرين والعراق.

وتلتقي سوريا مع الفلبين في دبي أيضًا إذ تسعى للحفاظ على سجلها المثالي في التصفيات بعدما حققت انتصارها الرابع في أربع مباريات يوم الخميس الماضي عندما هزمت الصين 2-صفر.

وتملك سوريا 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى وتتقدم بخمس نقاط على الصين والفلبين التي فازت على جزر المالديف 2-1 في الجولة السابقة.

ونقلت وسائل إعلام عن فجر إبراهيم مدرب سوريا قوله: ”مباراة الفلبين هي بوابة سوريا لحجز مكان (في المرحلة التالية بالتصفيات) بشرط التعامل الجاد مع المباراة. يجب أن نحصد نقاطها كاملة لأنها أهم من مباراة الصين“.

وأنعشت الكويت آمالها في التأهل للمرحلة التالية بفوز ساحق 9-صفر على تايوان يوم الخميس الماضي، وتأمل أن تواصل الصحوة عندما تواجه نيبال على أرضية من العشب الصناعي في بوتان.

ولدى المنتخب الكويتي سبع نقاط من أربع مباريات ويتقدم بفارق الأهداف على الأردن الذي خسر 1-صفر على أرضه أمام أستراليا التي تتصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.

ويلعب الأردن ضد تايوان في العاصمة عمان حيث يسعى للعودة لطريق الانتصارات سريعًا.

ويتجه منتخب قطر بطل آسيا، الذي يتصدر المجموعة الخامسة بعشر نقاط من أربع مباريات، إلى طاجيكستان لمواجهة أفغانستان مع سعيه لتعزيز موقعه على القمة.

وتتقدم قطر، التي تشارك في كأس العالم باعتبارها الدولة المستضيفة لكن تخوض التصفيات من أجل التأهل لكأس آسيا 2023، بنقطة واحدة على سلطنة عُمان التي تستضيف الهند صاحبة المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

وفرض لبنان التعادل دون أهداف على كوريا الجنوبية في بيروت في الجولة السابقة، ويتطلع لتعزيز آماله في التأهل للمرحلة الأخيرة بالتصفيات عندما يستضيف كوريا الشمالية.

وتتصدر كوريا الجنوبية، التي لن تلعب في هذه الجولة، المجموعة الثامنة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن لبنان وكوريا الشمالية.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربع فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.