السودان يسقط أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 (فيديو)

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تتصدر السودان المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن غانا وجنوب أفريقيا على الترتيب، فيما يحتل منتخب ساوتومي المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.