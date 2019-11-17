السودان يسقط أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 (فيديو)

سقط المنتخب السوداني أمام مضيفه الجنوب أفريقي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون 2021.
قدم المنتخبان مباراة متوسطة المستوى، ونجح المنتخب الجنوب أفريقي في فرض سيطرته على معظم أوقاتها.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، ليبوغانغ فيري في الدقيقة 45.
وتقام المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها، غدًا الإثنين، وتجمع ساوتومي وبرينسيب مع غانا.
بهذه النتيجة، تتصدر السودان المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن غانا وجنوب أفريقيا على الترتيب، فيما يحتل منتخب ساوتومي المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.