سوريا تتخطى الصين وتبتعد بصدارة المجموعة الأولى الآسيوية بتصفيات كأس العالم (فيديو)

استفادت سوريا من هدف عكسي لتفوز 2-1 على الصين في دبي وتبتعد بصدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الخميس.

وحققت سوريا علامة النجاح الكاملة، بعد أربعة انتصارات متتالية برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصين والفلبين أقرب مطارديها.

وافتتحت سوريا التسجيل بضربة رأس رائعة من أسامة أومري بعد مرور 19 دقيقة، لكن وو لي أدرك التعادل للصين بعد أن أفلت من الرقابة وسدد كرة منخفضة في الشباك بعد نصف ساعة من زمن اللقاء.

وسجل لينبينغ تشانغ في شباكه بالخطأ أثناء محاولة إبعاد تمريرة عمر خربين العرضية قبل نحو ربع ساعة على النهاية.

تصفيات كاس العالم اسيا : سوريا 2×1 الصين | هدف سوريا الثاني في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/2E1LmdyJx7 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : سوريا 1×1 الصين | هدف الصين التعادل في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/m9SUecIB33 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : سوريا 1×0 الصين | هدف أسامة أومري في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/6zy99CQok9 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019

وفي وقت سابق اليوم، فازت الفلبين 2-1 على جزر المالديف لتتساوى مع الصين.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.