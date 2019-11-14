منتخب العراق ينتزع فوزًا ثمينًا على إيران في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

انتزع المنتخب العراقي فوزًا ثمينًا بنتيجة 2/1 على منافسه المنتخب الإيراني، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي المباراة التي استضافها استاد عمّان الدولي، في العاصمة الأردنية، وضع مهند علي كاظم منتخب العراق في المقدمة في الدقيقة 11، بتسديدة من داخل المنطقة، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا، في حين تعادل أحمد نورالله لإيران في الدقيقة 25، بتسديدة قوية.

وسجل علاء عابس هدف الفوز للعراق في الدقيقة 90 بضربة رأس مستغلًا كرة من ركلة ركنية.

ورفع الفوز رصيد العراق إلى 10 نقاط في المركز الأول، في حين تجمد رصيد منتخب إيران عند 6 نقاط في المركز الثالث.

يشار إلى أن العراق يلعب مع البحرين في الجولة المقبلة يوم 19 نوفمبر.

وشارك منتخب العراق مرة وحيدة في كأس العالم، وكان ذلك في نسخة العام 1986 التي استضافتها المكسيك، لكن منتخب العراق ودع من الدور الأول آنذاك.

تصفيات كاس العالم اسيا : العراق 1 – 0 إيران | هدف مهند علي (ميمي) في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/O0cZmnxBeu — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019

تصفيات كاس العالم اسيا : العراق 1 – 1 إيران | هدف إيران التعادل في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Nu0fjkwvhu — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 14, 2019