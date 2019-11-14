البحرين تكتفي بالتعادل السلبي مع هونج كونج بتصفيات كأس العالم

أهدرت البحرين فرصة الابتعاد بصدارة المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما اكتفت بالتعادل بدون أهداف خارج ملعبها مع هونج كونج، عقب أداء مخيب للآمال، اليوم الخميس.

واستحوذ المنتخب البحريني، الذي صعق إيران 1-صفر الشهر الماضي ليتصدر المجموعة على نحو مفاجئ، على الكرة أغلب الوقت، لكنه افتقد الإبداع في الثلث الأخير، وأحبطته اللمسة الأخيرة السيئة في الفرص القليلة التي أتيحت له.

وأضاع صانع اللعب عبدالوهاب المالود فرصة خطيرة من مدى قريب عندما أطاح بالكرة خارج المرمى بعد تمريرة من فوق الدفاع من لاعب الوسط محمد الحردان في الدقيقة 65، قبل أن يهدر المهاجم إسماعيل عبداللطيف فرصة أخرى قرب النهاية.

وفقدت هونج كونج الكرة في نصف ملعبها تحت ضغط من لاعبي البحرين، الذين هاجموا بأعداد كبيرة في الدقائق الأخيرة؛ سعيًا لانتزاع النقاط الثلاث، ومرر المدافع سيد مهدي باقر إلى عبداللطيف الذي سدد في الشباك من الخارج وهو في وضع جيد للتسجيل.

ويملك المنتخب البحريني ثماني نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة الثالثة، لكنه قد يفقد القمة بعد مواجهة العراق ضد إيران في العاصمة الأردنية عمان، في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويحتل العراق المركز الثاني برصيد سبع نقاط، يليه إيران ولديها ست نقاط. وتأتي هونج كونج في المركز الرابع بنقطتين وتتذيل كمبوديا الترتيب برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.