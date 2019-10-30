استئناف مباريات الدوري اللبناني الشهر المقبل عقب استقالة الحكومة

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عودة مباريات الدوري لطبيعتها، بعد توقف قسري بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر الجاري.

وحدد الاتحاد اللبناني يوم الخميس 7 نوفمبر المقبل موعدًا لاستئناف النشاط وبطولة الدوري العام

ووزع الاتحاد نشرة إعلامية بعد اجتماع لجنة الطوارئ، أعاد فيها جدولة المرحلة الرابعة من البطولة حيث ستفتتح بلقاء ”دربي الضاحية“ بين شباب الساحل والبرج، ثم يلتقي في اليوم التالي، أي الجمعة، الإخاء الأهلي عاليه مع السلام زغرتا، التضامن صور مع الصفاء، طرابلس الرياضي مع الأنصار، وشباب البرج مع النجمة، ثم يلتقي السبت 9 منه العهد مع الشباب الغازية.

ويسبق المرحلة الرابعة من البطولة الاستحقاق الهام لمنتخب لبنان الذي يستعد لمواجهة ضيفيه الكوري الجنوبي في 14 نوفمبر والكوري الشمالي في 19 منه، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ووجه الاتحاد الدعوة إلى اللاعبين للالتحاق بتمارين المنتخب تحت إشراف المدرب الروماني ليفيو تشيوبوتاريو اعتبارًا من الجمعة المقبلة.

وكان رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر أشار في تصريح صحافي إلى أن للاتحاد خطة بديلة إذا استمر إقفال الطرقات، وقال في حديث لجريدة ”النهار“: ”إذا استمر الحال على ما هو من احتجاجات وأوضاع أمنية غير مستقرة فللاتحاد خطة بديلة. سنراقب الأمور عن كثب وحينها لكل حادث حديث. القرار سيتخذ في غضون أيام قليلة من دون أن نستبق الأمور“.

وأعيد فتح الطرقات الأربعاء، بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يومًا من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية.

وعلى الرغم من عودة الوضع في البلاد تدريجيًا إلى طبيعته، شدّد بعض المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بالمرحلة المقبلة سياسيًا.

وإذا استمرت الأر هادئة سيستضيف ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت المباراتين، حيث يسعى ”رجال الأرز“ إلى تحقيق نتيجتين ايجابيتين للإبقاء على الآمال في بلوغ الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022.