الأردن تسقط نيبال في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

سجل الأردن ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على نيبال في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء.

ورفع الأردن رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تتصدرها أستراليا بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بعد فوزها 7-1 في تايوان في وقت سابق اليوم.

وتأتي الكويت في المركز الثالث برصيد أربع نقاط وتتقدم بنقطة واحدة على نيبال، بينما تتذيل تايوان الترتيب دون نقاط من ثلاث مباريات.

تصفيات كاس العالم اسيا : الاردن 3 – 0 النيبال | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/69JJQvIIzi — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 15, 2019

وسجل فراس شلباية الهدف الأول للمنتخب الأردني من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وضاعف أحمد عرسان النتيجة في الدقيقة 78 بتسديدة خدعت حارس الفريق الزائر وسكنت الشباك.

واختتم بهاء فيصل الأهداف بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ياسين البخيت قبل دقيقتين على النهاية.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.