التلفزيون الأردني: القبض على المشجعين المرددين هتافات مسيئة للكويت

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الجمعة، القبض على شخصين من الأشخاص الذين أطلقوا عبارات مسيئة ضد دولة الكويت خلال مباراة كرة قدم مع المنتخب الأردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، بحسب ما نقله التلفزيون الأردني، إنه تم إلقاء القبض على شخصين من الأشخاص ممن قاموا بإطلاق عبارات مسيئة، وإنه ”بوشر التحقيق معهما تمهيدًا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعًا“.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أنّ ”ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء“، مضيفًا عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات“.

وأكد الرزاز أن ”علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا، فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن. لنُعد جميعًا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة“.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية #الامن_العام انه قد تم القاء القبض على شخصين من الاشخاص ممن قاموا باطلاق عبارات مسيئة اثناء مباراة المنتخبين الشقيقين الكويتي و الاردني يوم امس وقد بوشر التحقيق معهما تمهيدا لضبط باقي الاشخاص واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم جميعا .#الكويت #الأردن pic.twitter.com/G8kIA7nfsw — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 11, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو استياء الجماهير الكويتية من ترديد مجموعة من الأردنيين هتافات تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأفردت وسائل إعلام كويتية حيزًا هامًا من تغطيتها للحدث، مطالبة اتحاد الكرة المحلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الآسيوي بسبب هتافات الجماهير.

ودخل وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح على الخط، فأعرب في بيان عن ”استياء“ بلاده مما صدر عن الجماهير الأردنية، معتبرًا الھتافات ”إقحامًا للرياضة في أمور لا تمت لھا بصلة بل تشويهًا لمقاصدها“.

وأصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانًا أدان فيه هتافات بعض جماهير المنتخب الوطني للرئيس العراقي صدام حسين، خلال تعادل الفريق سلبيًا مع ضيفه الكويتي في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”يرفض الاتحاد الأردني لكرة القدم وبشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الأطر الرياضية والأعراف والمبادىء المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الأردني الأصيل المحب لأشقائه والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الأعزاء“.

وأضاف البيان: ”يبدي الاتحاد الأردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي، فإن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين والذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والأشقاء في الكويت وفي المجالات كافة، ومنها كرة القدم التي تعد مثالًا يحتذى بالتعاون والتنسيق.

”يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم فخره واعتزازه بالعلاقة الراسخة مع نظيره الكويتي وتقديره للمسيرة المعطرة لدولة الكويت الشقيقة وفي المجالات كافة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز“.

فيديو| الجماهير الأردنية تستقبل الأزرق بترديد ”صدام حسين“!#الكويت_الاردن pic.twitter.com/GeaRLgdX0o — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) October 10, 2019

وحسم التعادل السلبي، الخميس، مباراة المنتخب الأردني مع ضيفه الكويتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

لم يقدم الفريقان الأداء المنتظر، وظهر الهجوم في الجانبين في أقل مستوياته وسط تألق وقوة من لاعبي الدفاع والوسط في المنتخبين.