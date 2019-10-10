الاتحاد الأردني يتوعد جماهيره المسيئة للمنتخب الكويتي

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانًا أدان فيه هتافات بعض جماهير المنتخب الوطني للرئيس العراقي صدام حسين، خلال تعادل الفريق سلبيًا مع ضيفه الكويتي في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير أردنية قامت باستفزاز الجماهير الكويتية قبيل لقاء منتخبيهما على ملعب عمان الدولي، ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر وكآس آسيا.

وطالبت وسائل إعلام كويتية اتحاد الكرة المحلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي ”الفيفا“ والاتحاد الآسيوي بسبب هتافات الجماهير الأردنية للرئيس العراقي الراحل خلال مباراة الأردن والكويت على استاد عمان الدولي.

واعتبرت وسائل الإعلام الكويتية أن هذه الصيحات والأهازيج ”مشينة“ من قبل بعض الجماهير الأردنية، في محاولة لاستفزاز الجمهور الكويتي الذي يتابع المباراة.

فيديو| الجماهير الأردنية تستقبل الأزرق بترديد ”صدام حسين“!#الكويت_الاردن pic.twitter.com/GeaRLgdX0o — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) October 10, 2019

الجمهور الاردني اول ماييجوا ( #الجماهير_الكويتيه )

قولوا صداااام حسين. الشخص واضح بالفيديو. هل سيتم معاقبته؟#الكويت_الاردن pic.twitter.com/7QCpnnUo9p — فـهد الدليمي ???????? (@moon69622) October 10, 2019

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”يرفض الاتحاد الأردني لكرة القدم وبشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الأطر الرياضية والأعراف والمبادىء المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الأردني الأصيل المحب لأشقائه والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الأعزاء“.

وأضاف البيان: ”يبدي الاتحاد الأردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي، فإن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين والذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والأشقاء في الكويت وفي المجالات كافة، ومنها كرة القدم التي تعد مثالًا يحتذى بالتعاون والتنسيق.

”يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم فخره واعتزازه بالعلاقة الراسخة مع نظيره الكويتي وتقديره للمسيرة المعطرة لدولة الكويت الشقيقة وفي المجالات كافة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز“.

وحسم التعادل السلبي، الخميس، مباراة المنتخب الأردني مع ضيفه الكويتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

لم يقدم الفريقان الأداء المنتظر، وظهر الهجوم في الجانبين في أقل مستوياته وسط تألق وقوة من لاعبي الدفاع والوسط في المنتخبين.

وكانت الخطورة قليلة للغاية على الحارسين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، أمطر المنتخب الأسترالي مرمى ضيفه النيبالي بخمسة أهداف نظيفة.

بذلك، تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 6 نقاط، والكويت الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن، والنيبال الرابع برصيد 3 نقاط، والصين تايبيه الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.