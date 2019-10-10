بعد السماح بدخول النساء للملاعب: مواجهات بين قوات الشرطة الإيرانية ومشجعات في ملعب آزادي (فيديو)

سمحت السلطات الإيرانية وبشكل رسمي للنساء بالحضور إلى مدرجات ملاعب كرة القدم، بعد انقطاع دام نحو 40 عامًا، حيث سمح لنحو أربعة آلاف مشجعة إيرانية بحضور مباراة إيران وكمبوديا التي بدأت مساء اليوم الخميس في ملعب آزادي وسط العاصمة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو مشجعات إيرانيات ويبدو عليهن الفرح بعد السماح لهن، فيما قالت مشجعة ”إن دخول ملعب آزادي كان حلمًا بالنسبة لنا (النساء) في إيران“.

كما شارك المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، فرحة دخول النساء ملعب آزادي بشكل رسمي، وكان ربيعي قد دعا السلطات المعنية مرارًا على مدى الأشهر الأخيرة بالسماح للنساء بدخول الملاعب.

وأظهر مقطع فيديو مواجهات وعراكًا بين قوات الشرطة النسائية ومشجعات بعدما حاولن اعتقال مشجعة كانت ترفع لافتة تحيي فيها مشجعة نادي استقلال طهران التي أقدمت على الانتحار الشهر الماضي والتي عرفت بـ“المشجعة الزرقاء“ وأثارت قضيتها الرأي العام الإيراني والدولي.

این درد زنان ایرانه آقای فیفا.

بعد از اون توهین و تحقیر این رفتاریه که با زنان ایران می‌شه.

از کانال بیدار زنی@FIFAcom #زنان_ورزشگاه #زنان_در_راه_آزادی #بامن_به_ورزشگاه_بیا #ورزشگاه_آزادي pic.twitter.com/H3W0WLnAL1 — Mahtab Gholizadeh (@mahtabgholizade) October 10, 2019

كما دشن الإيرانيون هاشتاغًا عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تعال معي إلى الملعب“، فيما دشن آخرون ”الفتاة الزرقاء“.

وجاء قرار السماح للنساء بالحضور إلى مدرجات الملاعب في إيران، بعد أن هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بتعليق عضوية البلاد بسبب سياستها الخاصة بالرجال فقط.

وأمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر الماضي الجمهورية الإسلامية بالسماح للنساء بالوصول إلى الملاعب دون قيود وبأعداد يحددها الطلب على التذاكر.

يذكر أن إيران حظرت على النساء دخول الاستادات التي تستضيف مباريات كرة القدم للرجال، منذ الثورة الإسلامية في 1979، مع وجود استثناءات قليلة لمجموعات صغيرة في مناسبات نادرة.

ونتيجة ضغوط من الاتحاد الدولي (الفيفا) وحملات دعم حقوق المرأة، خصصت السلطات الإيرانية نحو ثلاثة آلاف تذكرة للنساء لحضور مباراة إيران أمام كمبوديا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، اليوم الخميس، في استاد آزادي الذي يتسع إلى 78 ألف متفرج.

ووسط ترحيب بالسماح للنساء بمشاهدة مباراة اليوم، ليس من الواضح إن كانت هذه الحالة ستصبح قاعدة في إيران.

وحذر تقرير نشرته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، النساء اللائي سيحضرن مباراة اليوم الخميس من احتمال سماع ألفاظ نابية أو حتى تعرضهن للعنف.

وكثف الفيفا ضغوطه على إيران للوفاء بالتزاماتها والسماح للنساء بحضور مباريات تصفيات كأس العالم؛ عقب وفاة سحر خداياري الشهر الماضي، بعد أن أشعلت النار في جسدها احتجاجًا على القبض عليها لمحاولتها حضور مباراة.

وأطلق على خداياري اسم ”الفتاة الزرقاء“؛ بسبب ألوان قميص ناديها المفضل الاستقلال، وكانت تخشى أن يحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر لمحاولتها دخول استاد متنكرة في زي رجل.

گزارش لحظه به لحظه از ورزشگاه آزادی

(۲)

امروز هیجده مهر

بازی ایران و کامبوج#زنان_در_راه_آزادی pic.twitter.com/y6spkKwFms pic.twitter.com/mkDOH8bZ4o — Behtoons (@Behtoons) October 10, 2019

گزارش لحظه به لحظه از ورزشگاه آزادی

(۱)

امروز هیجده مهر

بازی ایران و کامبوج#زنان_در_راه_آزادی pic.twitter.com/y6spkKwFms — Behtoons (@Behtoons) October 10, 2019

https://twitter.com/KianSharifi/status/1182278493213728774/photo/2

وحقق المنتخب الإيراني، الخميس، فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب كمبوديا بأربعة عشر هدفًا دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

أنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول متفوقًا بسبعة أهداف، أحرزها، سردار أزمون (ثلاثة أهداف) في الدقائق 11 و36 و44، وأحمد نورالهي وحسين كناني ومهدي طارمي وكريم أنصاري فرد في الدقائق 5 و18 و22 و40.

وفي الشوط الثاني أضاف المنتخب الإيراني سباعية آخرى عبر، أنصاري فرد (ثلاثة أهداف) في الدقاق 49 و61 و88، ومحمد مهيبي (هدفين) في الدقيقتين 65 و67، وطارمي ومهرداد محمدي كشمرزي في الدقيقتين 54 و85.

وتقام المباراة الثانية لنفس الجولة للمجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم، وتجمع العراق مع هونغ كونغ.

بهذه النتيجة، ارتقت إيران للصدارة برصيد 6 نقاط، والبحرين الثاني برصيد 4 نقاط، والعراق الثالث بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن هونغ كونغ وكمبوديا على الترتيب.