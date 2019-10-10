منتخب سوريا يقتنص فوزًا غاليًا من جزر المالديف بتصفيات كأس العالم ويتصدر مجموعته مع الصين (فيديو)

نجح منتخب سوريا في الفوز على نظيره جزر المالديف بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الشباب بستاد راشد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

سجل هدفي منتخب سوريا عمر السومة في الدقيقتين (26، 60).

ونجح علي أشفاق في تسجيل هدف جزر المالديف الوحيد في الدقيقة 70.

وتقاسم المنتخب السوري قمة مجموعته مع الصين برصيد 6 نقاط لكل منهما.

فيما تجمد رصيد منتخبي الفلبين وجزر المالديف بـ3 نقاط.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول، في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.