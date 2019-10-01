العهد يهزم الجزيرة الأردني ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

سجل العهد اللبناني هدفًا في الشوط الأول كان كافيًا ليفوز 1-صفر على الجزيرة الأردني في إياب نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليتأهل إلى النهائي الشهر المقبل.

وهز المهاجم التونسي أحمد العكايشي الشباك في الدقيقة 32 في بيروت لينتصر العهد 1-صفر في النتيجة الإجمالية بعد تعادله في لقاء الذهاب دون أهداف الأسبوع الماضي في عمان.

نهاية المباراة بتأهل العهد إلى نهائي كأس الإتحاد الآسيوي.

????????????#AlAhedFc#AFCCup2019 pic.twitter.com/vOkCWcOMnz — Al Ahed FC (@AlAhedFc) October 1, 2019

وأنهى الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد زيد جابر قبل أربع دقائق على النهاية.

ويلعب العهد في النهائي ضد هانوي الفيتنامي أو 25أبريل ممثل كوريا الشمالية في نوفمبر تشرين الثاني.