انطلاق أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان بمشاركة 21 فريقًا

انطلق، اليوم الإثنين، لأول مرة في السودان، دوري لكرة القدم النسائية بالبلاد، وبدأت أولى المنافسات على استاد الخرطوم، بمشاركة 21 فريقًا من العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى مثل ”الأبيض، كادوقلي، مدني“، وبشكل متاح لفرجة الجميع.

وباتت الفرصة مواتية أمام السيدات السودانيات المشاركة بصورة أكبر في الحياة العامة التي كان غالبها محتكرًا لدى الرجال خاصة كرة القدم.

وبدأ دوري كرة القدم النسائية، بمباراة بين فريقي التحدي والدفاع، وأدار اللقاء طاقم تحكيم ترأسه خادم الله بمساعدة رماز عثمان، وهنادي محمد علي، وزهرة علي.

وفتحت بوابات استاد الخرطوم لجمهور الرجال الذين امتلأت بهم جنبات الاستاد في مشهد غير مألوف من قبل في تاريخ الرياضة والبلد، الذي نال استقلاله في العام 1956.

وحكم المباراة الأولى في دوري السيدات لكرة القدم، طاقم تحكيم نسائي، وتقرر في المباريات التي تنظمها لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، مشاركة 23 حكمًا نسائيًا، يحمل بعضهن الشارة الدولية.

وأكدت مسؤولة كرة القدم النسائية في الاتحاد العام السوداني ميرفت حسين، أن اللاعبات سيلتزمن بزي رياضي يراعي خصوصية السائد من الثقافة السودانية، وأنها متفائلة بنجاح تجربة كرة القدم النسائية رغم بعض الصعوبات التي قد تعتريها كنشاط جديد على النساء يمارسنه في مجتمع محافظ.

وسبق للسيدة سلمى الماجدي، الحصول على لقب أول مدربة محترفة لممارسة تدريب كرة القدم بين الرجال، واستطاعت تدريب عدة فرق تشارك في منافسات الدوري الممتاز السوداني.

وقال المحلل الرياضي، الطيب جديد، إنه قديمًا كان هناك منتخب نسوي سوداني للمناسبات والمشاركات الخارجية، وأضاف لـ ”إرم نيوز“، يوم الإثنين، أن الفريق النسوي كان صوريًا غرضه الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الاتحاد العالمي للكرة ”فيفا“ بدون نشاط حقيقي.

ووصف دوري الكرة النسائي في السودان بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح مع التغيير السياسي في البلاد على خلفية ثورة كانون الأول/ ديسمبر الماضي.