إقالة مدرب الكويت عقب الخسارة أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم إقالة الكرواتي روميو جوزاك المدير الفني للمنتخب الوطني عقب الخسارة بثلاثية نظيفة على أرضه أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وعانت الكويت على أرضها، واستقبلت 3 أهداف خلال الشوط الأول عن طريق أستراليا، التي تتأهل بصورة منتظمة لكأس العالم، إذ سجل ماثيو ليكي هدفين في أول نصف ساعة، ثم أضاف آرون موي هدفًا.

وتملك الكويت 3 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية، ثم أستراليا والأردن بالرصيد ذاته لكن من مباراة واحدة.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الأربعاء:“رفعت اللجنة الفنية توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بإقالة روميو جوزاك وجهازه المعاون وذلك عقب اجتماع، مساء اليوم الأربعاء“.

وأضاف البيان:“حضر الاجتماع رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري، ونائب الرئيس دكتور أحمد عجب، وأعضاء اللجنة“.