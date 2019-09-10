هزيمة ثقيلة للكويت من أستراليا في تصفيات مونديال 2022

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تتصدر الكويت الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا والأردن ونيبال، وأخيرًا تايوان بلا رصيد من النقاط.