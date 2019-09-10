هزيمة ثقيلة للكويت من أستراليا في تصفيات مونديال 2022

هزيمة ثقيلة للكويت من أستراليا في تصفيات مونديال 2022

تلقى المنتخب الكويتي، يوم الثلاثاء، هزيمة ثقيلة من ضيفه الأسترالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام بقطر 2022.

بادر المنتخب الأسترالي بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق ماثيو ليكي لتشتعل المباراة.

ومع حلول الدقيقة 30 أضاف ليكي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، قبل أن يحرز آرون موي الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.

بذلك، تتصدر الكويت الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا والأردن ونيبال، وأخيرًا تايوان بلا رصيد من النقاط.

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