هزيمة ثقيلة للكويت من أستراليا في تصفيات مونديال 2022

تلقى المنتخب الكويتي، يوم الثلاثاء، هزيمة ثقيلة من ضيفه الأسترالي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي ستقام بقطر 2022.
بادر المنتخب الأسترالي بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق ماثيو ليكي لتشتعل المباراة.
ومع حلول الدقيقة 30 أضاف ليكي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، قبل أن يحرز آرون موي الهدف الثالث في الدقيقة 38.
فيديو : اهداف المباراة #أستراليا 3 – 0 #الكويت ضمن تصفيات مونديال #قطر2022 و #كاس_آسيا 2023 #WCQ2022 pic.twitter.com/pS4LC8kKgr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 10, 2019
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.
بذلك، تتصدر الكويت الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا والأردن ونيبال، وأخيرًا تايوان بلا رصيد من النقاط.