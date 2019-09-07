بينهم محمد صلاح.. صحيفة تختار أفضل 11 لاعبًا أفريقيًا بعد اعتزال صامويل إيتو (صورة)

اختارت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تشكيلة من 11 لاعبًا اعتبرتهم الأفضل في تاريخ كرة القدم الأفريقية، بالنظر لمشوارهم الدولي، ورفقة فرقهم ومن ضمنهم الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول.

وضمت التشكيلة لاعبين من الكاميرون ومثلهما من غانا وكوت ديفوار، ولاعبًا لكل من نيجيريا وجنوب أفريقيا وليبيريا ومصر والسنغال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

الحارس: النيجيري فينسنت إنياما.

الدفاع: الغاني صامويل كوفور والكاميروني ريغوبيرت سونغ والجنوب أفريقي لوكا سراديبي.

وسط الميدان: الإيفواري يايا توريه والغاني مايكل إيسيان والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

الهجوم: الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروغبا والليبيري جورج وياه.

وأعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة تاريخية حافلة بالإنجازات والألقاب، دافع خلالها عن ألوان أندية أوروبية بارزة.

وأصبح إيتو خلال مسيرته أحد أبرز الهدافين في تاريخ القارة السمراء، وأحرز مع منتخب بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000، ولقب كأس أمم أفريقيا عامي 2000 و2002.

وخاض إيتو في مسيرته 718 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 359 هدفًا، إضافة إلى 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفًا.

وشارك خلال مسيرته في نهائيات كأس العالم 4 مرات، واختير أفضل لاعب أفريقي 4 مرات، في رقم قياسي يتشاركه مع النجم الإيفواري يايا توريه.