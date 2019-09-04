مدرب منتخب فلسطين: مباراة أوزبكستان مهمة وليست مصيرية

قال نور الدين ولد علي مدرب منتخب فلسطين إن مواجهة أوزبكستان في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين ”مهمة لكنها ليست مصيرية“.

ويستضيف المنتخب الفلسطيني نظيره الأوزبكي، غدًا الخميس، في بداية مشوار تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، وأكد المدرب الجزائري للمنتخب الفلسطيني أن فريقه يطمح إلى الانتصار.

وأضاف ولد علي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء:“مواجهة أوزبكستان ليست سهلة ونطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، والمباراة مهمة لكنها ليست مصيرية لأنها في بداية المشوار، وبدأنا الاستعداد لمشوار التصفيات منذ شهرين ولم يكن لدينا وقت طويل للتحضير، واستطعنا من خلال منافسات بطولة غرب آسيا الوقوف على الإيجابيات والسلبيات“.

ووعد صالح شحادة لاعب منتخب فلسطين بتقديم مباراة قوية تليق باسم الفريق، وتمنى تحقيق الانتصار من أجل إسعاد الشعب الفلسطيني.

من جانبه قال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب أوزبكستان إن فريقه يسعى إلى الفوز في ظل صعوبة كل فرق المجموعة.

ويتنافس الفريقان ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا: سنغافورة، واليمن، والسعودية.