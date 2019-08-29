قبل مباراة الوصل الإماراتي.. الهلال السوداني ينفصل عن مدربه نبيل الكوكي

أعلن نادي الهلال السوداني، الخميس، إنهاء ارتباطه مع مدير الفريق الفني التونسي نبيل الكوكي قبل ساعات من مباراته مع الوصل الإماراتي في إياب الدور الأول لكأس الملك محمد السادس، مساء الجمعة بالخرطوم.

وتراجع نادي الهلال عن إقالة مدربه الكوكي بعد مباراة الفريق ضد الوصل الإماراتي الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، والتي خسرها الفريق السوداني بدبي 0/2.

وتغيب المدرب التونسي عن تدريب الفريق صباح اليوم الخميس الذي أشرف عليه المدرب العام صلاح أحمد آدم فيما حضر متأخرًا عن تدريب الفريق في مران الهلال، الثلاثاء.

وأبلغ مصدر من النادي شبكة ”إرم نيوز“، أن الهلال أجرى مخالصة مع الكوكي تسلم على إثرها جزءًا من متأخراته المالية، وقال إن كثرة مطالبات المدرب هي السبب الأول في قرار المجلس لإنهاء خدماته.

وسبق أن حذرت جماهير الهلال، المجلس من تولي التونسي مهمة الإشراف على مواجهة الوصل المصيرية بعد الأداء المتواضع للهلال أمام ريون الرواندي في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا اليومين الماضيين.

وبحسب مصادر شبكة ”إرم نيوز“، فإن الهلال أوكل مهمة الإشراف على الهلال الملقب بالموج الأزرق، إلى المدرب العام صلاح أحمد آدم لمباراة الإياب مع الوصل الإماراتي، غدًا الجمعة، ضمن منافسات كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

ويرجح أن رفض الهلال تجديد تعاقده مع المدرب التونسي بعد نهاية فترته مع النادي، بسبب تراجع نتائج الفريق التي أدت على نحو سريع إلى اتخاذ قرار بإنهاء الارتباط مع المدرب التونسي نبيل الكوكي.

واستقبل نادي الهلال بالخرطوم، الأربعاء، وفد مقدمة نادي الوصل الإماراتي الذي سبق البعثة للترتيب لاستقبال بعثة الفريق التي ستصل الخرطوم، اليوم الخميس.

وضم وفد الفريق الإماراتي محمد مير مطلب أميري عضو مجلس الإدارة وعلي سبيل الماس المسؤول الأمني وصالح حمد ناصر من العلاقات العامة.

كما ضم الوفد أحمد يوسف البلوشي المنسق الإعلامي لنادي الوصل الإماراتي، وكان في استقبالهم بمطار الخرطوم أيمن زين العابدين ومحجوب أحمد من العلاقات العامة لنادي الهلال.

وكان التونسي نبيل الكوكي، قد أعلن في وقت سابق، عدم رغبته في الاستمرار بعد انتهاء عقده، فيما قال مجلس الهلال إنه نجح في الوصول لصيغة تفاهم مع المدرب ليشرف على مباراتي ريون اسبورت الرواندي والوصل الإماراتي وهو ما لم يحدث.