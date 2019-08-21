نادي الهلال السوداني يعلن رسميًا رحيل مدربه نبيل الكوكي

أكد نادي الهلال السوداني اليوم الأربعاء، رحيل مديره الفني نبيل الكوكي، الذي انتهى تعاقده رسميًا أمس الثلاثاء.

وقال النادي السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، إنه لن يجدد عقد الكوكي، مقدمًا الشكر للمدرب التونسي، على العمل الذي قام به خلال الفترة السابقة.

وكانت آخر مباراة للكوكي مع الهلال ضد الوصل الإماراتي أمس الثلاثاء، في ذهاب دور ال32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وانهزم فيها الفريق السوداني بدبي 2-0.

وأوكلت إدارة الهلال قيادة الفريق في المرحلة المقبلة للمدرب العام صلاح محمد آدم، الذي يبدأ مهامه بمواجهة رايون سبورت الرواندي يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما سيقود آدم الهلال في مباراة إياب دور الـ32 من البطولة العربية أمام الوصل 30 أغسطس/ آب الجاري.