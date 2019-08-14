منتخب البحرين يهزم العراق ويتوج بلقب بطولة غرب آسيا (فيديو)

فاز منتخب البحرين بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد تغلبه 1-صفر على نظيره العراقي صاحب الضيافة في المباراة النهائية اليوم الأربعاء في كربلاء.

وسجل عيسى علي موسى هدف اللقاء الوحيد قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول بعد استغلال لخطأ دفاعي ليحسم لقب البطولة التي شارك بها تسعة منتخبات عربية.

ويستعد الفريقان من خلال هذه البطولة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2022 والمؤهلة أيضا لكأس آسيا 2023 في الصين.

وأوقعت القرعة العراق والبحرين سويا في المجموعة الثالثة بجانب إيران وهونج كونج وكمبوديا.