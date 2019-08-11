منتخب العراق يضرب موعدًا مع البحرين في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا (فيديو)

ضرب منتخب العراق موعدًا مع منافسه البحريني في المباراة النهائية بطولة اتحاد غرب آسيا، بعد فوزه 2/1 على اليمن، الأحد.

سجل المنتخب العراقي هدفيه في الشوط الأول عبر إبراهيم بايش في الدقيقة 26، وحسين علي السعيدي من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

في حين سجل عبدالواسع المطري الهدف الوحيد لليمن في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد منتخب العراق إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن منتخب فلسطين الثاني، والذي تغلب 4/3 على سوريا في مباراة درامية.

وتقام المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا يوم الأربعاء، 14 أغسطس.