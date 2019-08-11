منتخب فلسطين يحقق فوزًا دراميًا على سوريا في بطولة اتحاد غرب آسيا (فيديو)

حقق منتخب فلسطين، فوزًا دراميًا على منافسه السوري، الأحد، بنتيجة 4/3، في الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة غرب اتحاد غرب آسيا، التي تقام في العراق.

ورفع الفوز رصيد منتخب فلسطين إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن العراق الذي يلعب أمام اليمن في وقت لاحق.

وعزز الفوز، حظوظ المنتخب الفلسطيني في التأهل للمباراة النهائية، بشرط خسارة العراق بهدف أمام اليمن، حيث يتساوى الجميع برصيد 7 نقاط، بينما يصب فارق الأهداف لصالح العراق.

وحال تعادل أو فوز العراق، بأي نتيجة يصعد أسود الرافدين مباشرة للنهائي لملاقاة البحرين، بينما يصعد منتخب اليمن للنهائي في حال فوزه على العراق بفارق هدفين.

وتقدم منتخب سوريا، بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق خالد المبيض، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إسلام البطران هدف التعادل لفلسطين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وسجل عدي الدباغ هدفين متتاليين جاء الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 60، والثاني من استغلال لخطأ الدافع السوري، حيث خطف الكرة وانفرد وراوغ الحارس عالمة في الدقيقة 61.

لكن فراس الخطيب قلص النتيجة إلى 2/3 بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مارديك مارديكيان هدف التعادل لسوريا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الأخيرة، من المباراة ومن هجمة منظمة اقتنص البديل محمد يامين هدف الفوز لتنتهي المباراة بفوز الفدائي 4/3.