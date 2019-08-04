استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد السوري لكرة القدم لسوء النتائج في بطولة غرب آسيا

قدم رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة استقالتهم، اليوم الأحد؛ عقب ما وصفه الاتحاد ”بالإخفاقات المتكررة“ للمنتخب الأول، وخاصة بعد الخسارة من لبنان في بطولة غرب آسيا الحالية.

وقال الاتحاد السوري في بيان: ”قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد، اليوم الأحد؛ على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت“.

واستهل المنتخب السوري مشواره في بطولة غرب آسيا في العراق بالخسارة 2-1 من لبنان، يوم الجمعة، وسيواجه اليمن غدًا الإثنين.

كما خيب الآمال في كأس آسيا في الإمارات، مطلع العام الجاري، وتذيل مجموعته عقب الفشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات، رغم ترشيحه للمنافسة على اللقب.

وتستعد سوريا للمنافسة في تصفيات كأس العالم 2022 ضمن مجموعة تشمل الصين والفلبين وغوام وجزر المالديف، بدءًا من سبتمبر أيلول المقبل.