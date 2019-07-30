استبعاد منتخب قطر من تصفيات الدور الثالث المؤهلة لكأس العالم 2022

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبعاد منتخب قطر من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2022، والاكتفاء بمشاركته في الدور الثاني فقط.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن القرار جاء بعد اعتراض عدة اتحادات آسيوية لتحقيق العدالة، حيث ضمن المنتخب القطري التأهل لكأس العالم 2022 باعتباره منظمًا للبطولة.

وتقام تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 كتصفيات مزدوجة من 3 أدوار، وتضمن القرار الذي اتخذه الاتحاد الآسيوي تأهل صاحب النقاط الأعلى خلف الفرق المتأهلة حال حصول قطر على المركز الأول أو مركز بين أفضل 4 ثوانٍ.

وأسفرت نتائج قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات نارية.

وفيما يلي نتيجة قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين بعد سحبها في كوالالمبور.

المجموعة الأولى: الصين، سوريا، الفلبين، جزر المالديف، غوام.

المجموعة الثانية: أستراليا، الأردن، تايوان، الكويت، نيبال.

المجموعة الثالثة: إيران، العراق، البحرين، هونغ كونغ، كمبوديا.

المجموعة الرابعة: السعودية – أوزبكستان – فلسطين – اليمن – سنغافورة.

المجموعة الخامسة: بنغلاديش، عُمان، الهند، أفغانستان، قطر.

المجموعة السادسة: اليابان، قيرغيزستان، طاجيكستان، ميانمار، منغوليا.

المجموعة السابعة: الإمارات، فيتنام، تايلاند، ماليزيا، إندونيسيا.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، لبنان، كوريا الشمالية، تركمانستان، سيريلانكا.

وجرى تصنيف المنتخبات الأربعين المشاركة في القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2019، وذلك في أعقاب ختام الدور الأول من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات بنغلاديش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخبًا، سيتم توزيعها على ثماني مجموعات تضم كل منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل وحتى التاسع من يونيو 2020. وجاء توزيع المنتخبات على خمسة مستويات، إذ ضم المستوى الأول منتخبات إيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وقطر، والإمارات، والسعودية، والصين.

فيما ضم المستوى الثاني منتخبات العراق، وأوزبكستان، وسوريا، وعُمان، ولبنان، وقرغيزستان، وفيتنام، والأردن.

أما المستوى الثالث فضم منتخبات فلسطين، والهند، والبحرين، وتايلاند، وطاجيكستان، وكوريا الشمالية، والصين تايبيه، والفلبين.

في حين جاء في المستوى الرابع منتخبات تركمانستان، وميانمار، وهونغ كونغ، واليمن، وأفغانستان، والمالديف، والكويت، وماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، وسنغافورة، ونيبال، وكمبوديا، وبنغلاديش، ومنغوليا، وغوام، وسيرلانكا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من الحاصلين على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبًا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في كأس آسيا 2023 المقررة في الصين.

وفازت قطر بكأس آسيا في نسختها الأخيرة التي جرت في الإمارات، بعد تغلبها على اليابان، فيما كانت السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران آخر المنتخبات الصاعدة والمتأهلة لكأس العالم التي جرت في روسيا في صيف عام 2018 الماضي.

وبحسب مواعيد برنامج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن منافسات الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 ستنطلق يوم 5 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، وتنتهي في 9 يونيو من عام 2020 المقبل.

وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره الرسمي يوم 10 سبتمبر المقبل، وستكون الجولة الثانية في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما الجولة الثالثة في 15 من الشهر ذاته، بينما ستلعب الجولة الرابعة في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ثم تتوقف المنافسات مؤقتًا حتى استئنافها مجددًا في 26 مارس (آذار) و31 بجولتين خامسة وسادسة من عام 2020 المقبل، ثم جولة سابعة وثامنة في 4 و9 يونيو من العام المقبل.