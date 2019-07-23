احتجاجًا على معاملة كبار المسؤولين.. خير الدين زطشي يعتزم الاستقالة من رئاسة الاتحاد الجزائري

يعتزم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الاستقالة من منصبه، احتجاجًا على الطريقة التي عومل بها من قبل السلطات العليا في البلاد.

قالت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية: ”زطشي في حالة غضب شديد بسبب إقصائه من حفل التكريم الذي حظي به المنتخب بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019“.

ورجحت المصادر ذاتها أن يقدِم زطشي على الاستقالة في أقرب وقت، لشعوره بأنه غير مرغوب فيه من قبل كبار المسؤولين في الجزائر.

وغاب زطشي عن الصورة الجماعية التي ظهر فيها رئيس الجزائر عبدالقادر بن صالح يتوسط المدير الفني جمال بلماضي واللاعبين، كم لم ينل نصيبه من التكريم بوسام الاستحقاق، وهو الشرف الذي ناله اللاعبون والجهاز الفني والمدير العام للمنتخب حكيم مدان، فضلاً عن جلوسه في آخر مقعد بالصف الأول في الحفل الرسمي الذي أقامته رئاسة الجمهورية لتكريم الفريق، بعيدًا عن كبار المسؤولين، في حين أن الأعراف البروتوكولية تقتضي أن يكون إلى جانبهم.