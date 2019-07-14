أهداف مباراة الجزائر ونيجيريا.. 1/2 لمحاربي الصحراء (فيديو)

تقدم المنتخب الجزائري بهدف في شباك نظيره النيجيري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد القاهرة في ختام دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.

ولعب رياض محرز مهاجم الجزائر عرضية اصطدمت بمدافع نيجيريا وحولت اتجاهها في المرمى الخالي، قبيل نهاية الشوط الأول.

وتعادل أوديون إيغالو للمنتخب النيجيري من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

ونجح رياض محرز في إحراز هدف الفوز للجزائر قبيل انطلاق صافرة النهاية.

هدف ⚽️ نيران صديقة تمنح الجزائر الأسبقية بعد مجهود فردي رائع من رياض محرز! ???????? 0 – 1 ???????? #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/i6oBEEk8aH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019

كاس امم افريقيا | الجزائر 2 × 1 نيجيريا | قوووووووووووول الثاني الجزائر رياض محرز رااااااااائع هدف قاااااااااتل ???????????????????????????????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/zKL9ffvP0m — فهد يشجع الجزائر (@QW0XS) July 14, 2019

وتعد مواجهة الجزائر ونيجيريا بمثابة صدام كروي مثير على صعيد النسخة الحالية، في ظل المستوى المميز الذي قدمه المنتخبان في البطولة القارية.

تقابل منتخب الجزائر أمام نيجيريا في 19 مناسبة من قبل، ويحمل لقاء الليلة رقم 20 في تاريخ مواجهات المنتخبين، فاز منتخب الجزائر 7 مرات من بينها فوز اعتباري، وفاز منتخب نيجيريا 8 مرات وتعادلا في 4 مناسبات.