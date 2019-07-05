اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية نهائيًا

قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي على المستوى الخارجي، بعد تعليقه لنحو ثلاثة أعوام ونصف حرمت خلاله الكويت من المشاركة في المحافل الدولية بسبب ”التدخل الحكومي في الشأن الرياضي“.

وأرسلت اللجنة الأولمبية الدولية كتابًا إلى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد الناصر الصباح يفيد برفع الإيقاف عن الرياضة بشكل نهائي بعد تنفيذ المراحل الثلاث من خريطة الطريق، المتمثلة في اعتماد النظام الأساسي للأندية الشاملة والمتخصصة، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، ثم اعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، واعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وإجراء انتخابات مجلس إدارتها.

وأشارت ”الأولمبية الدولة“ في بيانها إلى أن ”اللجنة السداسية المشكلة من قبل الحكومة الكويتية، المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية قد أشرفت على تنفيذ خريطة الطريق“.

اللجنة الاولمبية الدولية ترفع فوراً وبشكل كلي الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ 2015 استنادا الى نجاح خارطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل. pic.twitter.com/DmUAbfv5V6 — المجلس (@Almajlliss) July 5, 2019

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد قام برفع الإيقاف الدولي عن كرة القدم الكويتية في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، لتعود مجددًا إلى المسابقات الدولية، بعد إقرار البرلمان الكويتي التعديلات النظامية بالقوانين الرياضية، لتتواءم مع القوانين الدولية.

وكانت هيئات دولية رياضية منها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد فرضت عقوبة الإيقاف الرياضي بحق الكويت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بسبب ما وصفته ”التدخل الحكومي بالشأن الرياضي“.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في الكويت قد حلت عام 2016 هيئات رياضية محلية، بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وعينت هيئات مؤقتة، إلا أنها لم تحظَ بالاعتراف الدولي.