الاحتلال الإسرائيلي يمنع إقامة مباراة نهائي كأس فلسطين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين للموسم 2018/2019، والتي كان من المقرر إقامتها بين فريق مركز شباب بلاطة وفريق نادي خدمات رفح، وذلك بعد رفض الاحتلال منح تصاريح دخول لوفد نادي خدمات رفح إلى الضفة الغربية بمزاعم أمنية.

وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانًا صحفيًا قال فيه:“ بكل أسف، تم تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين بين فريق مركز شباب بلاطة وفريق نادي خدمات رفح نتيجة التدخل السافر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأساس بلعب كرة القدم“.

وأضاف الاتحاد في بيانه:“كانت الاستعدادات لمباراة نهائي كأس فلسطين، وهي واحدة من أكبر المسابقات الرسمية في فلسطين، قد انتهت قبل أيام، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال ترفض منح التصاريح لدخول وفد نادي خدمات رفح بذريعة وأسباب أمنية“.

ووفقًا للبيان، فإنه من بين الـ ”35“ شخصًا الذين يُشكّلون بعثة نادي خدمات رفح، تمت الموافقة على 4 أشخاص فقط، هم: رئيس النادي، ونائب الرئيس، وطبيب البعثة، ولاعب واحد فقط، كما أنّ سلطات الاحتلال وافقت على دخول إداريين اثنين إضافيين شريطة أن يُوافقا على الخضوع للاستجواب عند المعبر الذي يُسيطر عليه الاحتلال بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وأكد الاتحاد أنّ مباراة نهائي كأس فلسطين هي مباراة تجمع بين بطل الكأس في المحافظات الشمالية ”الضفة الغربية“ وبطل الكأس في المحافظات الجنوبية ”غزة“، لكن قيود الاحتلال تجعل من شبه المستحيل عقد المباراة في كل عام.

ودعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، والاتحادات الدولية الواقعة تحت مظلته، لمساعدة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على حماية حقه بلعب كرة القدم، والتزامه بتنظيم مسابقات وطنية، والمشاركة في المسابقات الدولية، وذلك باتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من أن كرة القدم تُلعب في فلسطين دون أي عقبات.