الجزيرة الأردني يحوّل تأخره إلى فوز أمام الجيش السوري ويبلغ نهائي الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي (فيديو)

حقق الجزيرة الأردني انتفاضة مذهلة بعد أن قلب تأخره 3-صفر أمام الجيش السوري في الذهاب إلى فوز مثير 4-صفر إيابًا ليتأهل لنهائي منطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وجاء هدف التأهل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر زيد جابر وتعرض لاعب من كل فريق للطرد في نهاية اللقاء.

وبدا أن الجيش السوري قاب قوسين من التأهل بسبب نتيجة الذهاب لكنه استقبل هدفًا مبكرًا سجله عبدالله العطار في الدقيقة الخامسة مما فتح شهية الجزيرة.

وأضاف فراس شلباية الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 48 ثم عادل أحمد العيساوي نتيجة لقاء الذهاب في الدقيقة 65 وأكمل جابر الانتفاضة المذهلة.

وسيلتقي الجزيرة مع العهد اللبناني، الذي أطاح بالوحدات الأردني، في نهائي منطقة الغرب وسيلعب الفائز على لقب البطولة مع أحد فرق منطقة (آسيان).