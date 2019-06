كولومبيا تصعق قطر خلال الدقائق الأخيرة في كوبا أمريكا بهدف زاباتا (فيديو)

أحرز دوفان زاباتا هدفا قرب النهاية هو الثاني له في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم ليمنح كولومبيا الفوز 1-صفر على قطر اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية.

وقفز زاباتا أعلى من الجميع ليحول تمريرة جيمس رودريجيز العرضية بضربة رأس داخل الشباك قبل خمس دقائق من النهاية ليكسر صمود قطر بعد مباراة متواضعة باستاد مورومبي في ساو باولو.

ورفعت كولومبيا، التي فازت 2-صفر على الأرجنتين في أول مباراة، رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية فيما تلعب الأرجنتين ضد باراجوي في وقت لاحق.

وتملك قطر نقطة واحدة بعد التعادل 2-2 مع باراجواي يوم الأحد لكن لديها فرصة للتأهل لدور الثمانية.

