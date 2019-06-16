منتخب قطر يقلب تأخره لتعادل مثير مع باراغواي في كوبا أمريكا (فيديو)

قلب منتخب قطر تأخره 0/2 إلى تعادل مثير بنتيجة 2/2 مع منتخب باراغواي، الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

وتقدم منتخب باراغواي مبكرًا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، سددها بقوة المخضرم أوسكار كاردوزو، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وأضاف ديرليس غونزالز الهدف الثاني لباراغواي في الدقيقة 56، بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل منتخب قطر هدفين في نحو 11 دقيقة، حيث جاء الأول عبر المعز علي عبدالله في الدقيقة 68، بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف رودريغو روغاس، لاعب باراغواي، الهدف الثاني لقطر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 77.

ورفع التعادل رصيد منتخب باراغواي إلى نقطة في المركز الثاني مع قطر في المركز الثالث، في حين يتصدر منتخب كولومبيا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه 2/0 على الأرجنتين متذيلة الترتيب.

ويلاقي منتخب قطر كولومبيا في الجولة المقبلة، في حين يلعب منتخب الأرجنتين مع باراغواي.

كوبا امريكا | قطر 0 × 1 الباراغواي |هدف اول الباراغواي د4 من ركلة جزاء HD تابع حسابي الاساسي @arbhdd و @ggo_l1 pic.twitter.com/GNvRTiLYdl — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 16, 2019

كوبا امريكا : باراجواي 2 × 0 قطر | هدف جونزاليز د56″ ???? تابع حسابي الاساسي @arbhdd و @ggo_l1 pic.twitter.com/Z49SSnbseS — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 16, 2019

كوبا امريكا : باراجواي 2 × 1 قطر | هدف المعز علي د68″ ???? pic.twitter.com/s73cKYpLmh — كوبا امريكا 2019 (@1_copaAmerica) June 16, 2019