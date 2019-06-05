تزامنًا مع أزمة مباراتهم أمام الترجي.. لاعبو الوداد يحتفلون بلقب المغرب بالسخرية من الـ ”VAR“ (فيديو)

لا يزال الوداد البيضاوي المغربي يعاني من خسارة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي؛ لعدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث احتفل لاعبوه بعد أحد أهدافهم خلال الفوز على أولمبيك خريبكة، يوم الثلاثاء، والتتويج باللقب بالبحث عن تقنية (VAR) التي لم تكن موجودة في استاد رادس يوم الجمعة الماضي.

وسجل الوداد أربعة أهداف في الشوط الأول ليسحق ضيفه أولمبيك خريبكة 4-1، ويحرز لقب دوري المحترفين المغربي للمرة 20 في تاريخه قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وبعد أيام قليلة من خيبة أمله في نهائي دوري أبطال أفريقيا عندما رفض استكمال مواجهته ضد الترجي احتجاجًا على قرار تحكيمي لغياب تقنية (VAR)، ما أدى لاعتبار الترجي فائزًا، احتفل الوداد أمام أكثر من 50 ألف مشجع على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء بلقبه الثالث في آخر خمس سنوات.

وشارك المئات من مشجعي الوداد اللاعبين والجهاز الفني الاحتفال باللقب في أرض الملعب، بانتظار التتويج الرسمي في الجولة الأخيرة خارج الديار ضد الكوكب المراكشي.

ومنح المهاجم زهير المترجي التقدم للوداد في الدقيقة 16 قبل أن يضيف بديع أوك الهدف الثاني في الدقيقة 30 من وضع انفراد بعد تمريرة في عمق الدفاع من وليد الكرتي.

وعزز المدافع محمد الناهيري تقدم الفريق البيضاوي في الدقيقة 42 بتسديدة من ركلة حرة من عند حافة منطقة الجزاء، لكنه ذهب بعدها إلى خط التماس مع بعض من زملائه وأشار للمدرجات بعلامة (VAR) في إشارة إلى سخريته من غيابها أمام الترجي.

وقلص خريبكة الفارق في الدقيقة 78 عن طريق مهاجم الوداد السابق رضا الهجهوج بعد خطأ من المدافع الشيخ كومارا.