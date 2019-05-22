رسميًا.. ‏الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إقامة كأس العالم في قطر 2022 بمشاركة 32 منتخبًا‎

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، أن بطولة كأس العالم 2022 في قطر ستقام بمشاركة 32 فريقًا، ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبًا.

وكان غياني إنفانتينو رئيس ”الفيفا“ اقترح توسيع البطولة اعتبارًا من نسخة قطر، لكن الفيفا قال في بيان:“بعد مشاورات مستفيضة وشاملة بمشاركة جميع الأطراف المعنية، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن المضي قدمًا الآن في تطبيق هذا المقترح“.

وستقام نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، من 48 فريقًا.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، تراجع عن فكرة مشاركة 48 منتخبًا في بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر في عام 2022.

ونقلت صحيفة ”تايمز“ البريطانية عن مصادر مطلعة في الاتحاد الدولي قولها إن رئيس فيفا جياني إنفانتينو، تراجع عن فكرة مشاركة 48 منتخبًا في مونديال قطر 2022، وتوسيع نطاق تنظيم البطولة، بحيث تشارك في التنظيم دول خليجية أخرى مجاورة لقطر في استضافة بعض المباريات، وأكد أن الفكرة غير قابلة للتنفيذ.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن دراسة قام بها الاتحاد الدولي أكدت أنه لا يمكن إجبار قطر على قبول تنظيم دول خليجية مثل: الإمارات، والسعودية، والبحرين، لبعض مباريات مونديال 2022، في ظل التوترات السياسية بين قطر وتلك الدول.

وأكدت أن الفيفا تحفَّظ على فكرة إقامة بعض مباريات مونديال 2022 في الكويت وسلطنة عُمان، في ظل العلاقات الطيبة بين الدولتين مع قطر، نظرًا لأن لجنة الاتحاد الدولي لم تستطع الإطلاع على البنية التحتية للملاعب في كلتا الدولتين.

وتابعت ”تايمز“ أنه نتيجة لتلك التطورات، فإن كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، سيكون الأول في مشاركة 48 منتخبًا، ومن المنتظر أن يعلن إنفانتينو هذا القرار في كونغرس الفيفا يوم 5 يونيو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.