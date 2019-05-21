مدرب موريتانيا يعلن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا 2019

كشف الفرنسي كوريتيان مارتينز مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب المشاركين في كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر خلال الفترة من الـ 21 من يونيو حتى الـ 19 من يوليو المقبلين.

وضمت القائمة 23 لاعبا ينشطون في الدوري ينشط أغلبهم في الدوريات الأوروبية، والعربية، بالإضافة للدوري المحلي، وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى:

إبراهيم سليمان- ناموري دياو- بابكر ديوب

الدفاع:

عبدول با -أوكسير/ فرنسا، بكاري انجاي- دفاع الحديدة/ المغرب، هارونا سي- غرينوبل فوت/ فرنسا، ديادي ديارا -سيدان/ فرنسا، سالي صار -سرفييت /جنيف سويسرا، عالي اعبيد- ألكوركون/ أسبانيا، عبد القادر تيام- أورليان /فرنسا، المصطفى دياو – نواكشوط كينغ.

الوسط:

إبراهيما كوليبالي- غرينوبل/ فرنسا، خاسا كامارا كسودا- سانتي/ اليونان، يالي محمد دلاهي- دفاع تاجانت/ الجزائر، الحسن العيد- بلد الوليد/ أسبانيا، عبد الله غي بالايّ -أف سي نواذيبو، ديالو غيديلي- ألازيج سبور/ تركيا، ألاسان ديوب- هجر /السعودية.

الهجوم:

آداما با- جيرسن /سبور تركيا، اسماعيل دياكيتي / تطاوين ـ تونس، مولاي أحمد خليل بسام -قابس/ تونس، حميه الطنجي/ أف سي نواذيو، سليمان آن -أورباك/فرنسا.

كما شملت القائمة سبعة لاعبين احتياطيين وهم:

حسن عالي (النجم الأحمر – فرنسا) حارس

حمزة جعفر (منودفي – فرنسا) مدافع، عثمان صمبا (درانسي – فرنسا) مدافع، عبد الله محمود (ألافيس – أسبانيا) وسط، إدريسا تيام (الكونكورد ـ موريتانيا) وسط، آمادو نياص (سلام زغرتا – لبنان) مهاجم، عبد الله سوداني (دفاع تاجنانت – الجزائر) مهاجم.

وكشفت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم خلال إعلان قائمة المنتخب، عن القميص الجديد للمنتخب الموريتاني لكرة القدم (المرابطون) الذي سيشارك به في نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.