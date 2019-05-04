أبزر التغريدات والتصريحات والأحداث الرياضية على ”تويتر“ يوم السبت

تعد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ”تويتر“ من أبرز وأهم مصادر التصريحات للعديد من الأندية والنجوم عبر حساباتهم الرسمية.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

سيلتك بطلا للدوري الاسكتلندي للمرة الخمسين

نشر نادي سيلتك الاسكتلندي احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري في بلاده للمرة الخمسين في تاريخه والمرة الثامنة على التوالي، عقب تغلبه اليوم على نادي أبردين بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من ميكائيل لوستيج، جوزو سيميونوفيتش، أودسون إدوارد في الدقائق 40، 53، 88.

زيارة لاعبي بورتو لحارس المرمى كاسياس

نشر موقع نادي بورتو على ”تويتر“ زيارة لاعبي الفريق لحارس مرماهم إيكر كاسياس، والذي تعرض لأزمة قلبية منذ يومين نقل على إثرها للمستشفى، وحرص لاعبو الفريق على مؤازرة زميلهم، والوقوف بجانبه في تلك الوعكة الصحية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعفي رئيس لجنة الحكام الرئيسية خليل جلال من منصبه pic.twitter.com/ZJdtQZLM6b — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 4, 2019

الاتحاد السعودي يعفي رئيس لجنة الحكام

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إعفاء خليل جلال، رئيس لجنة الحكام من منصبه، عقب التصريحات التي أدلى بها فور انتهاء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما تنص اللوائح إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة.

”الفيفا“ يبرز وجود نهائي عربي جديد في دوري الأبطال

حرص موقع ”الفيفا“ على الحديث عن تأهل ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي للدور النهائي لدوري الأبطال الإفريقي، عقب تخطيهما عقبة كل من مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب في الدور نصف النهائي للبطولة، وأبرز ”الفيفا“ كون النهائي الحالي سيتواجد به بطلا آخر نسختين في البطولة.

دوري أبطال أفريقيا 2019 ????

الدور النهائي سيكون عربيا من جديد وسيجمع آخر بطلين ↪

الترجي الرياضي???????? "حامل اللقب 2018" ???? الوداد الرياضي???????? "بطل 2017"

فمن سيتوج باللقب هذا العام .. شاركونا توقعاتكم؟ pic.twitter.com/ANxx3VE83V — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) May 4, 2019

الترجي يحتفل بتأهله على حسابه الرسمي

احتفل نادي الترجي الرياضي التونسي، بتأهله إلى الدور النهائي لدوري الأبطال الأفريقي، عقب تعادله مع نادي مازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، وكان الترجي قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد

الوداد يحتفل بالتأهل الرابع

احتفل نادي الوداد البيضاوي هو الآخر للمباراة النهائية عقب تعادله سلبياً مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، وكان الوداد قد تغلب في لقاء الذهاب في المغرب بهدفين مقابل هدف وأبرز الموقع الرسمي للنادي تأهله للمرة الرابعة في تاريخه للدور النهائي.

أحمد مرتضى ينشر صورة للفريق ويطلب الدعاء

نشر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، صورة تجمعه بلاعبي الفريق قبل لقاء الحسم في سوسة أمام نادي النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وطلب نجل رئيس النادي من جماهير الزمالك بالدعاء للفريق قبل المواجهة الصعبة غداً.

#الزمالك البطل مبروك دوري كره السله يارب النصر غداً ان شاء الله — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) May 4, 2019

رئيس النجم الساحلي يبعث برسالة لجماهير الفريق

حرص رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، على توجيه رسالة لجماهير النادي أبرزها الموقع الرسمي للنادي على ”تويتر“، حيث قال في رسالته: هناك ثلاثة مبادئ لن نحيد عنها وهي الوفاء للمؤسسين والرموز، والالتفاف الدائم حول النجمة الغالية والإصرار الدائم على كسب الألقاب في كل المنافسات، وفق المبادئ والقيم التي ترسخت عبر السنين، وتعد تلك الرسالة عنصرا تحفيزيا قبل لقاء العودة غداً أمام نادي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.

الأهلي يعلن جاهزية جيرالدو

أبرز موقع النادي الأهلي المصري على ”تويتر“ خبر جاهزية لاعبه الأنغولي جيرالدو، بعد تعرضه لإصابة قوية في اللقاء السابق أمام طلائع الجيش أفقدته الوعي، وهو ما أضطر معه الجهاز الفني لإجراء تغير بخروج اللاعب وحل محله حسين الشحات.