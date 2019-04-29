العهد يهزم القادسية وتعادل المالكية مع السويق بكأس الاتحاد الآسيوي

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العهد يتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة متقدمًا بـ3 نقاط على المالكية و4 على القادسية في حين يأتي السويق في المركز الأخير بنقطة واحدة.