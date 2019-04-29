العهد يهزم القادسية وتعادل المالكية مع السويق بكأس الاتحاد الآسيوي

هزّ أحمد الصالح الشباك في الشوط الأول ليمنح العهد اللبناني الفوز 1/0 على مستضيفه القادسية الكويتي في المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين.
وعدل السويق العماني تأخره بهدفين إلى تعادل 2/2 مع المالكية البحرين في المجموعة عينها.
ويتصدر العهد المجموعة برصيد 11 نقطة متقدمًا بـ3 نقاط على المالكية و4 على القادسية، في حين يأتي السويق في المركز الأخير بنقطة واحدة.
وفي الكويت أحرز المدافع السوري الصالح هدف العهد في الدقيقة 42 ليقوده للفوز.
وتقدم المالكية بهدفي عمار حسن وهاشم سيد عيسى من ركلة جزاء في الدقيقتين 40 و65.
لكن السويق سجل هدفين في 10 دقائق ليخرج متعادلًا.
وقلص محسن صالح الغساني الفارق في الدقيقة 77 ثم أدرك خليل إبراهيم العلوي التعادل قبل 3 دقائق من النهاية.