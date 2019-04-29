هل يتم إلغاء مسابقة الدوري السوداني بعد الاعتداء على حكم مباراة المريخ وهلال الأبيض؟ (فيديو)

ألغيت مباراة المريخ وهلال الأبيض في الدوري السوداني، مساء الأحد، بعدما شهدت أحداثًا مؤسفة إثر اعتداء جماهير الفريق صاحب الأرض على حكم المباراة، الطيب حسين.

وأقيمت المباراة على ملعب أم درمان في الجولة الثانية بقسم النخبة لتحديد بطل المسابقة، ولم تكتمل، وألغيت في نهاية الشوط الأول.

المريخ كان متقدمًا بهدف دون رد عندما تحصّل بكري المدينة على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليرفض الخروج من الملعب، ما أثار الجماهير الحاضرة.

المباراة توقفت لمدة طويلة، قبل أن تبدأ جماهير المريخ اقتحام أرض الملعب، ليحدث الأسوأ ويقع اعتداء على طاقم التحكيم الذي هرع صوب غرف خلع الملابس، لكن أحدهم لم يسلك الطريق حتى نهايته، ووقع في يد مجموعة غاضبة للغاية من جماهير المريخ.

الحكم تعرّض لضرب مبرح من جماهير المريخ التي تكاثرت عليه، قبل أن يتعرض لبعض المعاونة للخروج بأقل الأضرار الجسدية، ويتجه مباشرة إلى سيارة الإسعاف.

وقال الحكم الطيب حسين، في تصريح لموقع ”باج نيوز“ السوداني، إنه قام بتدوين بلاغات ضد عدد من الجماهير التي قامت بالاعتداء عليه دون أن يذكر الأسماء.

وأضاف: ”أطمئن الجميع أنني بخير ولكن، لن أترك حقي“.

فيديو اعتداء جماهير #المريخ على طاقم تحكيم مباراة المريخ وهلال الأبيض على خلفية طرد بكري المدينة قائد الفريق.#لم_تسقط_بعد#اعتصام_القياده_العامه pic.twitter.com/ljAtE9PfFE — Sudan News (@Sudan_tweet) April 28, 2019

وكشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني عن تحويل لاعب المريخ بكري المدينة إلى لجنة الانضباط في اجتماع اللجنة المنظمة المقبل.

وقال رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني، في تصريحٍ لـ“باج نيوز“، إن ما حدث في مباراة المريخ وهلال الأبيض أمر مؤسف وخطير وغير مقبول في الوقت ذاته.

وأضاف: ”ندين ما حدث بشدة ونتأسف“.

وأكد أن منافسة الدوري الممتاز مستمرة، وأنهم سيقومون بمخاطبة الأجهزة الأمنية لتأمين الدوري.

وأتم: ”حال لم نتلقَ استجابة من الأجهزة الأمنية لتأمين مباريات المنافسة فسيكون لدينا قرار نهائي بشأن النشاط الرياضي“.