الزمالك ضد النجم الساحلي.. ومانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يستمر الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول عندما يلعب الأول على أرض بيرنلي، ويستضيف أولد ترافورد قمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ستقام مباراتي ذهاب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد الـ28 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

ذهاب قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي:

الصفاقسي التونسي VS نهضة بركان المغربي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناتي التونسية الوطنية الأرضية وbeIN SPORTS HD 1.

الزمالك المصري VS النجم الساحلي التونسي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي:

ليستر سيتي VS آرسنال، الساعة الـ14:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ13:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

بيرنلي VS مانشستر سيتي، الساعة الـ16:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:05 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد VS تشيلسي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

جيرونا VS إشبيلية، الساعة الـ15:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3 .

رايو فايكانو VS ريال مدريد، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 .

الدوري الإيطالي:

فروسينوني VS نابولي، الساعة الـ13:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 .

سامبدوريا VS لاتسيو، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

تورينو VS ميلان، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

هوفنهايم VS فولفسبورغ، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

نورنبيرغ VS بايرن ميونخ، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

ليل VS نيم، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

مارسيليا VS نانت، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6 .

الدوري المغربي:

الرجاء البيضاوي VS الفتح الرباطي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية وbeIN SPORTS HD 10.

اتحاد طنجة VS يوسفية برشيد، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية.

الدوري التونسي:

مستقبل قابس VS الأفريقي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.