كل ما تريد معرفته عن لقاء نهائي كأس الأمير بين القادسية والكويت

يتابع عشاق الكرة الكويتية، مساء الثلاثاء، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين القادسية والكويت في نهائي بطولة كأس الأمير على ملعب ”جابر الأحمد الدولي“.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نهائي كأس أمير الكويت بين القادسية والكويت:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الكويت، على ملعب جابر الأحمد بصافرة إيطالية للحكم ميشيل فاب وماورو تونوليني وإيلينيتو دي ليبيراتوري كمساعدين، وماركو دي بيلو وجيانولكا فوتو لتقنية الفيديو.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق عيسى الحربي والكأس 2 بصوت المعلق أحمد الطيب.

مشوار الفريقين

حصد فريق القادسية لقب كأس الأمير 16 مرة وهو الأكثر تتويجًا بهذه البطولة بينما توج الكويت باللقب 13 مرة وهو حامل اللقب في آخر 3 مرات.

وبدأ الكويت مشواره في النسخة الحالية بالفوز على السالمية بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في ربع النهائي ثم تخطى عقبة برقان بخماسية دون رد في نصف النهائي.

وبدأ القادسية مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على النصر بهدف نظيف ثم تخطى عقبة كاظمة بنتيجة 5-4 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في دور الثمانية، ثم عبر عقبة خيطان بنتيجة 2-0 في نصف النهائي.

القادسية يتحفز

يبدو القادسية متحفزًا بقيادة مدربه الروماني إيوان مارين من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب.

وأكد إيوان مارين أن المباراة ستكون صعبة للغاية بأجواء لقاءات حسم البطولات التي تعد دائمًا مميزة ومهمة وحماسية، موضحًا قبل اللقاء أن القادسية جاهز للمنافسة على اللقب مع الكويت حتى آخر دقيقة.

ويعتمد القادسية على أبرز نجومه بدر المطوع وسلطان العنزي وفهد المجمد وصالح الشيخ.

الكويت جاهز

ويبدو الكويت جاهزًا لخوض اللقاء والبحث عن التتويج وهو ما أكده مدربه محمد عبدالله قبل المباراة مؤكدًا أن استغلال الفرص سيكون أمرًا مهمًا بالنسبة للفريق لحسم اللقب.

ويعتمد الكويت على مهاجمه الإيفواري جمعة سعيد والمخضرم فهد الهاجري وحميد ميدو وعلي يوسف ناصر.

وقال أحمد دويدار مدافع كاظمة الكويتي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة وقوية خاصة أن الكويت والقادسية فريقان لهما تاريخ طويل وقدرات مميزة، موضحًا أن غياب الأجانب عن القادسية أمر في غاية الصعوبة وسيؤثر على الفريق الأصفر.

وأضاف أن الكويت لديه قدرات هجومية خاصة عن طريق جمعة سعيد الذي يعد من أفضل المهاجمين بالدوري الكويتي.